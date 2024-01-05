 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Kırşehir Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, Kırşehir Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla şap hastalığı görülen Akçaağıl köyüne bağlı hayvan pazarının geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarının sürdüğü ve çıkışa bağlı olarak koruma ve gözetim bölgelerinin oluşturulduğu ifade edildi.

Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı
05.01.2024 - 17:09,  Güncelleme: 17:11
Abone Ol

Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararı çerçevesinde, hayvan pazarının geçici süreyle kapatıldığı belirtildi.

Merkeze bağlı Akçaağıl köyünde şap hastalığı görülmesi nedeniyle tedbir alındığı kaydedilen açıklamada, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, sektör temsilcileri, tüccar ve yetiştiricilerin olumsuz etkilenmemesinin amaçlandığı vurgulanarak, hastalığın çıkışına bağlı 3 kilometrelik alanda koruma ve 10 kilometrelik alanda ise gözetim bölgesi oluşturulduğu da ifade edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Akçaağıl, Kırşehir, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika


16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:36:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement