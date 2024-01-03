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Kırşehir'de 100 Bin Liralık Hırsızlık Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de 100 Bin Liralık Hırsızlık Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de bir telefon ve elektronik eşya satan iş yerinden 100 bin lira değerinde ürün çalan 3 şüpheli, ayakkabı detayından yola çıkılarak yakalanıp tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yakalanan şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı.

Kırşehir\'de 100 Bin Liralık Hırsızlık Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı
03.01.2024 - 12:21,
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Kırşehir'de telefon ve elektronik eşya satılan iş yerinden 100 bin lira değerinde ürün çalan 3 şüpheli, ayakkabı detayından yola çıkılarak yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 hafta önce kent merkezinde cep telefonu ve elektronik eşya satılan bir iş yerine kapıyı zorlayarak giren ve 100 bin lira değerinde ürün çalan şüphelilerin yakalanması için iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Olayı gerçekleştiren 3 şüpheliden birinin ayakkabısından yola çıkan ve olay yeri yakınında taksiye binip uzaklaşanların aynı kişiler olduğunu tespit eden polis, zanlıların hırsızlıktan kaydı bulunan M.Ü, A.D. ve R.D. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de 100 Bin Liralık Hırsızlık Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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