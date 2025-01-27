Kırşehir\'de 11 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

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KIRŞEHİR'de yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Kırşehir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen E.T. idaresindeki TIR durduruldu. Araçta yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilirken, organizatör E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.