Kırşehir'de 137 kapsül, 1 kilo 157 gram uyuşturucu ile 3 yabancı uyruklu tutuklandı

Kırşehir'de 137 kapsül, 1 kilo 157 gram uyuşturucu ile 3 yabancı uyruklu tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisiyle harekete geçen Kırşehir polisi, 3 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı. Şüphelilerin sindirim sisteminde tespit edilen kapsüller doğal yollarla çıkarılınca 137 kapsülde 1 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirildi ve üçü tutuklandı.
Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 yabancı uyruklunun uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Röntgen ve tomografi çekimleri yapılan şüphelilerin, sindirim sisteminde yabancı cisimler bulunduğu belirlendi.
Zanlıların tıbbi iç beden muayenesinde belirlenen kapsüllerin doğal yollarla vücutlarından çıkarılması sonucunda, 137 kapsül içinde 1 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu P.A, N.R. ve M.A.N. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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