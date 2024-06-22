Kırşehir'de 200 dönüm arazi yangınlarla zarar gördü - Son Dakika
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Kırşehir'de 200 dönüm arazi yangınlarla zarar gördü

Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığı, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çıkan yangınlar nedeniyle il genelinde 200 dönüm arazinin zarar gördüğünü açıkladı. Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, piknikçilerin dikkatli olmaları gerektiğini ve önemsiz gözüken davranışların büyük zararlara yol açabileceğini belirtti. Tarım Orman ve İl Müdürlüğü ile koordineli çalışarak çiftçilerin mağdur olmaması için çaba gösterdiklerini ifade eden Toprak, Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

22.06.2024 16:00
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Kırşehir'de, 200 dönüm arazi yangınlarla zarar gördü

KIRŞEHİR - Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığı hava sıcaklıklarına bağlı yangın olaylarının artmasının ardından uyarılarda bulundu.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak; önemsiz gözüken davranışlar nedeniyle il genelinde 200 dönüm arazinin çıkan yangınlarda zarar gördüğünü söyledi. Toprak; "Hasat sezonu başladı ve havalar mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyrediyor. Daha önce de uyarıda bulunmamıza rağmen özellikle piknikçiler cam şişeler ve sigara izmaritlerine karşı dikkatli olmalılar" dedi. Çiftçinin emeğinin zayi olduğunu aktaran Toprak açıklamasında; "Birçok kez uyarmamıza rağmen Ulupınar köyünde 40 dekar, Karakurt köyünde 150 dönüm, Özbağ beldesinde ise 2 kez yangın çıktı. Ekili alanlar zarar gördü. Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. İl genelinde 200 dönüm civarında ekili alan zarar gördü. Tarım Orman ve İl Müdürlüğü'yle koordineli çalışarak çiftçiyi mağdur etmemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangınlarda yaralananlara da şifa dileyen Toprak, hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kırşehir, Mardin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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