Kırşehir\'de 24 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir'de 24 bin 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde 1 iş yerinde yapılan aramada, 122 kutu içerisinde toplam 24 bin 400 dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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