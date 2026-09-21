Kırşehir'de 26 yıl 24 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü adreste yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de 26 yıl 24 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü adreste yakalandı

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Kırşehir\'de 26 yıl 24 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü adreste yakalandı
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Kırşehir'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında firari hükümlü, 26 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de hakkında 26 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan toplam 26 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'yı saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de 26 yıl 24 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü adreste yakalandı - Son Dakika
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