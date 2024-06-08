Kırşehir'de 35 Kişilik Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de 35 Kişilik Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Kırşehir\'de 35 Kişilik Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Kırşehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hac organizasyonu kapsamında 34 hacı adayı ve 1 görevli dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Programda konuşan İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Mustafa Yayla, hacı adaylarına kutsal yolculukta dua etmelerini ve arınmış olarak dönmelerini temenni etti. Hac yolcuları salavat, tekbir ve telbiyeler eşliğinde kutsal topraklara hareket etti.

08.06.2024 17:33
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Kırşehir'de 35 kişilik hac kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan 34 hacı adayı ile 1 görevli için Cacabey Meydanı'nda program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Mustafa Yayla, hacı adaylarına kutsal yolculukta dua etmelerini ve arınmış olarak dönmelerini temenni etti.

Hac ibadetinin amacına ulaşabilmek için zihnen, fikren ve kalben yoğunlaşılması gerektiğini vurgulayan Yayla, kendileri, aileleri, ülkenin selameti, zulüm altındaki Gazze'de ve Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için dua edilmesini tavsiye etti.

Din görevlileri tarafından okunan ilahilerin ve İl Müftüsü Tekin'in yaptığı duanın ardından hac yolcuları salavat, tekbir ve telbiyeler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Yayla, Kırşehir, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 35 Kişilik Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika

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