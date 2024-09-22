Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Kırşehir\'de 37. Ahilik Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Kırşehir'de 29 Eylül'e kadar sürecek Ahilik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

22.09.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamalarının programı belirlendi.

Kentte 29 Eylül'e kadar sürecek etkinliklerin ilk gününde top atışı ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Ahi Evran Veli'nin türbesinin ziyareti ve 40 hatim duasının ardından Ahi Evran Külliyesi'nde haftanın açılış töreni yapılacak.

Cacabey Meydanı ve Kırşehir Fuarı Açılışı ve Ağalar Konağı'nda Ahi Yöresel Yemek Yarışması ve Kadın Kooperatifleri Fuarı açılışı gerçekleştirilecek. Ahi Evran-ı Veli Külliyesi Bedesten Çarşı'da "Çarşı Açılış Duası" yapılacak, yılın ustası, kalfası ve çırağı ödüllendirilecek.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7. Uluslararası Ahilik Sempozyumu düzenlenecek.

Cacabey Meydanı'nda 28 Eylül'de 37. Ahilik Haftası resmi töreni düzenlenecek, Çelik Kanatlar Timi gösterisinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı konser verecek.

Ahilik hizmet ve Ahilik onur ödülü takdim edilecek törende, yılın çırağı, kalfası ve Ahilerine ödülleri verilecek.

Hafta boyunca konserlerin düzenleneceği programlarda, davetlilere Ahi pilavı, helva ve şerbet ikram edilecek.

Kutlamalar kapsamında 29 Eylül'de misafirler, Kırşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
16:16 “Trafik kazası“ yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar Kapalıçarşı’da filmlere konu olacak hırsızlık "Trafik kazası" yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık
15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
15:37 Adı Fener ile anılıyordu Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti
15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
15:28 Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı Doğuştan böyleymiş Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı! Doğuştan böyleymiş
15:05 Büyük saldırı her an başlayabilir Büyük saldırı her an başlayabilir
15:03 BM 79. Genel Kurulu’na katılacak First Lady’nin şıklığı çok konuşuldu BM 79. Genel Kurulu'na katılacak First Lady'nin şıklığı çok konuşuldu
14:53 Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul’u ziyaret etti Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul'u ziyaret etti
14:48 İstanbul Havalimanı, yine Avrupa’nın zirvesinde İstanbul Havalimanı, yine Avrupa'nın zirvesinde
14:46 Galatasaray’da 2 yıldız derbide yok Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok
14:04 Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor Yasemin Akpınar anlattı Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor? Yasemin Akpınar anlattı
13:52 Hamza Dağ’dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!
13:44 Ehliyet sahiplerine önemli uyarı Ehliyet sahiplerine önemli uyarı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 17:35:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement