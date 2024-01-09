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Kırşehir'de 46 Vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonuyla Umreye Uğurlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de 46 Vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonuyla Umreye Uğurlandı

Kırşehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 46 kişilik umre kafilesi için Lale Camii önünde program düzenlendi. İlahi ve salavatların okunduğu programda konuşan İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Mustafa Yayla, umre yolculuğunun hayırlı olması temennisinde bulundu. Dua edilerek 46 kişi umreye uğurlandı.

Kırşehir\'de 46 Vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonuyla Umreye Uğurlandı
09.01.2024 - 10:15,
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Kırşehir'de 46 vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye uğurlandı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 46 kişilik umre kafilesi için Lale Camii önünde program düzenlendi.

İlahi ve salavatların okunduğu programda konuşan İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Mustafa Yayla, "Böyle güzel bir yere yolculuk etmek, İnşallah gidemeyenlere nasip olur. Hayırlı şekilde gidip umreye, sağ salim dönerler inşallah, Allah ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Yayla'nın konuşmasının ardından dua edilerek 46 kişi umreye uğurlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de 46 Vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonuyla Umreye Uğurlandı - Son Dakika
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