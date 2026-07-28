Kırşehir'de 460 Paket Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
Yol kontrolü sırasında ele geçirilen makaronlar ile bir zanlı gözaltına alındı.
Kırşehir'de 460 paket doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde yol kontrol uygulaması yaptı.
Denetim sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 460 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan T.S. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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