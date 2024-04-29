Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 700 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı değerlendirilen bir kamyoneti Kayseri- Ankara kara yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen 700 kilogram bandrolsüz tütün bulundu.
Gözaltına alınan sürücü K.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara'ya götürülmesi planlanan tütünün, buradan piyasa sürüleceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de 700 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?