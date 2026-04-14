Kırşehir\'de 96 Kilo Sucuğa El Konuldu

Kırşehir'de bir kamyonetin bagajında uygun olmayan şekilde taşınan ve barkod bulunmayan 96 kilo sucuğa el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Aksaray kara yolu Ortaköy yol kavşağı yakınlarında gerçekleştirdiği yol uygulamasında bir kamyoneti durdurdu.

Aramada, kamyonetin bagajında uygusuz şartlarda taşınan ve barkod bulunmayan 96 kilo sucuk ele geçirildi.

Sürücü İ.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ele geçirilen ürün, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.