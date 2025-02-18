Kırşehir'de Anadolu Rock Konseri ile Efsane İsimler Anıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de Anadolu Rock Konseri ile Efsane İsimler Anıldı

Kırşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenen 'Anadolu Rock'ın üç çınarı için birlikte söylüyoruz' temalı konser yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anadolu Rock müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

18.02.2025 09:22  Güncelleme: 10:33
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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından hazırlanan "Anadolu Rock'ın üç çınarı için birlikte söylüyoruz" temalı konser yoğun bir katılımla gerçekleşti. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak, içinde Anadolu Rock müziğinin de bulunduğu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planladığımız çalışmalarımıza, 'Dünya Müzik Şehri' olan Kırşehir'de bugün burada olduğu gibi bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Rock müziğinin efsane isimleri Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca, Kırşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından hazırlanan konserle anıldı. 17 Şubat pazartesi günü saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde, Özgür Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Barış Manço'nun özgün eserleri, Erkin Koray'ın unutulmaz şarkıları ve Cem Karaca'nın toplumsal mesajlarla yoğrulmuş parçaları yeniden yorumlandı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olan ilk şehir olarak, verdiğimiz taahhütleri yerine getiriyor ve Anadolu'da müzik çeşitlerinin uluslararası boyutta tanıtılmasına da katkı sunuyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak, içinde Anadolu Rock müziğinin de bulunduğu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planladığımız çalışmalarımıza, 'Dünya Müzik Şehri' olan Kırşehir'de bugün burada olduğu gibi bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz. Müzik alanında yaptığımız konser, panel ve sempozyum gibi çalışmalarla, kültürümüze inanarak sahip çıkıldığında ve onun da en iyi şekilde temsil edildiğinde şehrimiz ve ülkemiz adına güzel sonuçlar elde edilebileceğini kanıtlamış olduk.

Müziğin dili evrensel bir dildir ve tüm müzik türleri, insana ve hayata dair duygu ve duyarlılıkları içinde taşır. Barış Manço'nun 7'den 77'ye her kuşağa dokunan şarkıları, Erkin Koray'ın Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunması ve birçok türküyü yeniden düzenleyerek bizlerle buluşturması; Cem Karaca'nın söz yazarı, besteci, tiyatrocu ve sinema oyuncusu olmasının da verdiği çok kültürlü yapısıyla güçlü bir Anadolu Rock kültürü yaratılmasındaki öncü rolü, bu alanda faaliyet göstermek isteyen genç nesillere de örnek olacak niteliktedir. Değerli sanatçılarımızı bir kez daha saygı ile anıyor; programın hazırlanmasında tüm emeği bulunanlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Anadolu Rock Konseri ile Efsane İsimler Anıldı - Son Dakika

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