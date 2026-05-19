Kırşehir'de Atatürk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

KIRŞEHİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Cacabey Meydanında Atatürk Anıtına Çelenk sunulması ile başlayan program, Ahi Stadyumu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda halk oyunları, karate, jimnastik ve tekvando gösterileri yapıldı. Programa Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, "Bundan tam 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı özgürlük meşalesi sizlerin ellerinde sönmeden daha da yükselecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz. Çünkü sizler, düşüncesi özgür, kalbi vatan sevgisiyle dolu, araştıran, üreten, hayal kuran ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürme cesaretine sahip gençlersiniz. Sporla bedeninizi, sanatla ruhunuzu, bilimle aklınızı besleyerek bu ülkenin aydınlık yarınlarını sizler inşa edeceksiniz" dedi.

Programın finalinde ise tarihi Cacabey'in astronomi mirasını geleceğe taşıyan, yerli ve milli teknolojinin Kırşehir'deki temsilcisi Cacabey Roket Takımı, stadyumda bir roket fırlatma gösterisi gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,