Kırşehir Belediyesi'nin Bahar Dönemi Kurs Kayıtları Başladı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ve Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi'nde bahar dönemi kurs kayıtları bugün itibarıyla başladı. Kentpark Aile Yaşam Merkezi kurs kayıtları ise yarın alınacak.

Kırşehir Belediyesi'nin yoğun ilgi gören kurslarında vatandaşlara hem kişisel hem de mesleki anlamda önemli katkılar sunuluyor. Ücretsiz olan kurslarda eğitimler, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

"Kırşehir'de yaşayan hemşehrilerimiz için kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği; farklı alanlardaki her kesime hitap eden kurslarımız hız kesmeden devam ediyor" diyen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şöyle konuştu:"

"Belediyemiz tarafından açılan kurslar, önceki dönemlerde de olduğu gibi Kırşehirli hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurslarla Kırşehir'de sosyal hayata zenginlik katarak farklılık da yaratmak hedefleniyor. Kırşehir'in çağdaş bir şehir olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz 'sosyal belediyecilik' anlayışımızın en güzel örneklerinden biri de kuşkusuz bu ve buna benzer kurs merkezlerimizdir."

