Kırşehir'de Bölücü Terör Örgütü Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Bölücü Terör Örgütü Şüphelisi Yakalandı

Kırşehir\'de Bölücü Terör Örgütü Şüphelisi Yakalandı

Kırşehir'de gerçekleştirilen 'Bozdoğan-1' operasyonu kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

15.02.2024 12:56  Güncelleme: 12:57
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Bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonu kapsamında Kırşehir'de 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün, bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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