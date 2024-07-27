Kırşehir'de Çocuklara Trafik Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Çocuklara Trafik Eğitimi Veriliyor

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 4-12 yaş aralığındaki çocuklara trafik kuralları ve güvenli yol kullanımı hakkında bilgi veriliyor. Trafik ekipleri tarafından mini bir pist kurulan meydanda gerçekleşen etkinlikle çocukların trafikte daha bilinçli olmaları hedefleniyor. Eğitimler üç gün boyunca devam edecek.

27.07.2024 22:54
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Kırşehir polisinden çocuklara 'trafik eğitimi'

KIRŞEHİR - Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuklar için trafik eğitimi düzenleniyor.

Cacabey Meydanı'nda 3 gün sürmesi planlanan etkinlikte, 4-12 yaş aralığındaki çocuklar trafik kurallarını ve güvenli yol kullanımı hakkında bilgi sahibi oluyor. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çocuklara yaya geçidi ve kullanımı, ışıkların anlamları ve kullanım şekilleri, kurallara uymayan insanlara karşı nasıl davranılması gerektiği gibi temel bilgileri aktarıyor. Şehrin meydanında gerçekleşen etkinlikte trafik ekipleri tarafından çocukların anlatılanları daha iyi kavrayabilmesi için mini pist kuruldu. Düzenlenen etkinlikle birlikte çocukların trafikte daha bilinçli bireyler olması hedefleniyor.

Eğitime katılan Sefa Talha, trafik eğitimlerini beğendiğini ve mutlu olduğunu söyledi .

Zeyd Göktuğ isimli çocuk ise emniyet birimleriyle uygulamalı eğitimin faydalı olduğunu ve trafikte büyüklerin otomobilleriyle kurallara istenilen ölçüde uymadığını belirtti. Hamza Karaca isimli çocuk ise herkesin birbirini sevmesinin önemine dikkat çekerek büyükler kadar küçüklerinde kurallara uyması gerektiğini söyledi.

uygulamalı ve videolu olarak verilen Trafikte Geliştirme Eğitimleri, Cacabey Meydanı'nda üç gün boyunca devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Çocuklara Trafik Eğitimi Veriliyor - Son Dakika

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