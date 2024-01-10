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Kırşehir'de Demir Doğrama İşçisi, Hurda Malzemeden Traktör Yaptı - Son Dakika
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Kırşehir'de Demir Doğrama İşçisi, Hurda Malzemeden Traktör Yaptı

Kırşehir'de Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde demir doğrama işi yapan Ramazan Kızıl, bahçesinde kullanmak üzere su motoru ve hurda malzemeden traktör yaparak dikkatleri üzerine çekti. Kızıl, otomobilden çıkma parçalar ve hurda malzeme kullanarak ürettiği aracı saatte 20-25 km hıza ulaşabiliyor. Traktörünü bahçe işlerinde ve yük taşımada kullanmayı planlayan Kızıl, daha büyük bir traktör yapma hedefiyle destek arayışında olduğunu belirtti. Kızıl'ın tasarladığı traktör, site esnafı tarafından genç girişimcilere ve esnafa örnek olarak değerlendirildi.

Kırşehir\'de Demir Doğrama İşçisi, Hurda Malzemeden Traktör Yaptı
10.01.2024 - 13:17,  Güncelleme: 13:19
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Kırşehir'de Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde demir doğrama işi yapan Ramazan Kızıl, bahçesindeki işlerde kullanmak üzere su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı.

Kızıl, AA muhabirine, tasarladığı aracı, otomobilden çıkma şanzıman ve diferansiyel, su motoru, hurda malzeme kullanarak iş yerinde ürettiğini söyledi.

Saatte 20-25 kilometre hıza ulaşabilen aracını 2 dönümlük bahçesini sürmede ve yük taşımada kullanacağını belirten Kızıl, "Traktörün ismini 'Çağdaş' koydum. Destek bulabilirsem daha büyüğünü yapmayı hedefliyorum. Bahçemizde römork takarak kullanacağız. İnsan gücünü sıfıra indirmiş olacağız. Bahçe işlerimizi çok hızlı ve konforlu şekilde yapacağız inşallah." dedi

Kızıl'ın tasarladığı traktörü inceleyen site esnafı İsa Çözen de "Genç girişimcilere ve esnafa imkan sunulduğu zaman neler yapabileceğini görmüş olduk. Sanayi sitesindeki diğer esnafa, genç girişimcilere örnek teşkil ettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Kırşehir, Bahçe, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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