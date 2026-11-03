Kırşehir\'de jandarma köpek dövüşünü dronla bastı: 15 kişi suçüstü yakalandı, 11\'ine para cezası

Kırşehir'de jandarma, köpek dövüştürülerek bahis oynandığı belirlenen alana dron destekli operasyon düzenledi. Operasyon anları dron kamerasıyla görüntülendi.

İHBAR ÜZERİNE DRONLA TESPİT EDİLDİ

Merkeze bağlı Kesikköprü köyü kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı ve bahis oynandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve komando ekipleri harekete geçti. Bölgede dronla yapılan takip ve incelemelerin ardından köpeklerin dövüştürüldüğü alan tespit edildi.

Operasyonda 15 kişi suçüstü yakalandı.

127 BİN 644 LİRA CEZA

Köpekleri dövüştürerek bahis oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 127 bin 644 lira idari ceza kesildi, 4 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Dövüştürülen 2 köpek koruma altına alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.