Kırşehir'de Düğünlerde Patlayıcı Madde ve Silah Bulunduranlara Operasyon - Son Dakika
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Kırşehir'de Düğünlerde Patlayıcı Madde ve Silah Bulunduranlara Operasyon

Kırşehir\'de Düğünlerde Patlayıcı Madde ve Silah Bulunduranlara Operasyon

Kırşehir'de polis ekipleri, 'Düğün Günün Hüzün Günün Olmasın' projesi kapsamında yaptıkları denetim ve kontrollerde, 5 tüfek, 2 tabanca, 27 fişek ve 1399 patlayıcı madde ele geçirdi. İnsanların mağdur olmalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan projede, polis ekipleri izinsiz ve yetkisiz olarak piyasada satışı yapılan patlayıcı maddeleri tespit ederek adli ve idari işlem başlattı. Ayrıca toplumun ilgili kesimlerine broşür ve afiş dağıtımı yapılarak bilgilendirme çalışmaları sürdürülüyor.

27.06.2024 12:21
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Kırşehir'de polis ekipleri, "Düğün Günün Hüzün Günün Olmasın" projesi kapsamında yaptıkları denetim ve kontrollerde, 5 tüfek, 2 tabanca, 27 fişek ve 1399 patlayıcı madde ele geçirdi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, düğünler, nişan törenleri, asker uğurlamaları gibi eğlence ve kutlamalar başta olmak üzere rastgele havaya ateş edilmesini engellemek, insanların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan "Düğün Günün Hüzün Günün Olmasın" projesinde kent genelinde çalışmalar devam ediyor.

Polis ekipleri, son 2 hafta içinde yaptıkları denetimlerde, izinsiz ve yetkisiz olarak piyasada satışı yapıldığı tespit edilen sis bombası, meşale, volkan, torpil, maytap gibi piroteknik malzeme olarak adlandırılan 1399 patlayıcı madde, 5 av tüfeği, 2 tabanca ve 27 fişek ele geçirdi. Patlayıcı madde bulunduranlar ve rastgele ateş edenler hakkında, adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan polis ekipleri, muhtarlar, nikah memurları, silah ruhsatı verilenler, düğün sahipleri, av bayileri, çiçekçiler ve kuaförlerin yanı sıra düğün malzemeleri ve çeyiz eşyaları satan esnafları da içine alacak şekilde toplumun ilgili tüm kesimlerine broşür, afiş dağıtırken, yapılan toplantılarla da konu hakkında bilgilendirmelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Düğünlerde Patlayıcı Madde ve Silah Bulunduranlara Operasyon - Son Dakika

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