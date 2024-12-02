Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü İçin Ücretsiz Konser Düzenlenecek - Son Dakika
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Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü İçin Ücretsiz Konser Düzenlenecek

Kırşehir\'de Dünya Engelliler Günü İçin Ücretsiz Konser Düzenlenecek

Kırşehir Belediyesi Müzik Topluluğu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel ücretsiz bir konser düzenliyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, tüm halkı etkinliğe davet ederek engelli vatandaşların toplumda daha aktif bir yaşam sürmelerinin önemine vurgu yaptı.

02.12.2024 09:26  Güncelleme: 09:28
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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi Müzik Topluluğu tarafından Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak hazırlanan ücretsiz konser düzenleyecek. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü vesilesiyle iş ve eğitim hayatında olduğu kadar, yaşamın her alanında daha aktif bir yaşam sürmeleri en doğal hak olan engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında ve destekçileri olduğumuzun bilinmesin istiyor, hazırlanan konsere tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

Kırşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü kapsamında 3 Aralık salı günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde saat 19.00'da konser düzenleyecek. Belediye olarak, engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki engelli vatandaşlarımızın normal bir hayat sürmesi ancak toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın oluşturulması ile mümkündür. Engelli insanlarımıza karşı toplumsal duyarlılığı en yüksek noktalara yükseltmek ve onların yaşama tutunmalarını sağlamak ise hepimizin en önemli görevleri arasında yer alıyor. Engelli olmak bir kusur değildir. Engelli yurttaşlarımız için korumacı değil, onlara fırsat eşitliğini tanıyan bir düşünce ve uygulama içinde olmamız gerekmektedir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü vesilesiyle iş ve eğitim hayatında olduğu kadar, yaşamın her alanında daha aktif bir yaşam sürmeleri en doğal hak olan engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında ve destekçileri olduğumuzun bilinmesin istiyor; Kırşehir Belediyesi Müzik Topluluğu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak hazırlanan ücretsiz konsere tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü İçin Ücretsiz Konser Düzenlenecek - Son Dakika

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