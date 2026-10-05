Kırşehir\'de ehliyet sınavında kopya düzeneği kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneği kullanan 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya çekmek amacıyla düzenek kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin üzerinde gizli kamera, kulak içi dinleme ve kablosuz veri aktarma cihazları ele geçirildi; zanlılar hakkında kanuna muhalefetten işlem başlatıldı.
Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-Sınav merkezinde sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapanlara ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, F.D'nin üzerinde sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş gizli kamera, kulak içi dinleme ve kablosuz veri aktarma cihazları ele geçirdi.
F.D. ve bağlantılı olduğu S.Ş. gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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