Kırşehir'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Ulupınar köyünde R.A'nın (54) evinin bahçesinde yerde hareketsiz yattığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, R.A'nın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
R.A'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
