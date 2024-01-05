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Kırşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de yapılan bir operasyonda, biri yabancı uyruklu olan 3 şüpheli fuhuş suçlamasıyla yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 20 bin lira ele geçirildi ve ev mühürlendi. Yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir\'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
05.01.2024 - 10:15,
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Kırşehir'de bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapıldığını belirledikleri bir ikamete Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Adresteki M.B, R.M. ve yabancı uyruklu kadın M.B. gözaltına aldı, şüphelilerin üzerinden çıkan 20 bin liraya el konulup ev mühürlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu M.B. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Göçmenler, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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