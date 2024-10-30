Kırşehir'de Güvenlik Görevlisi Kaza Kurbanı - Son Dakika
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Kırşehir'de Güvenlik Görevlisi Kaza Kurbanı

Kırşehir\'de Güvenlik Görevlisi Kaza Kurbanı

Mucur'da yol kenarında bekleyen güvenlik görevlisi Onur Ünser, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

30.10.2024 01:19
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KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, yol kenarında araç bekleyen öğrenci yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ünser (26), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mucur- Kayseri yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Bir öğrenci yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ünser, mesaisini tamamladıktan sonra evine dönmek için yol kenarında araç beklemeye başladı. Bu sırada, Kırşehir'den Kayseri istikametine seyir halinde olan S.İ.G. (22) yönetimindeki 40 ABL 191 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Ünser'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ünser, yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Ünser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ünser'in cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Güvenlik Görevlisi Kaza Kurbanı - Son Dakika

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