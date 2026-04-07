Kırşehir'de ilkokul öğrencileri harçlıklarını Gazzeli çocuklara gönderdi - Son Dakika
Kırşehir'de ilkokul öğrencileri harçlıklarını Gazzeli çocuklara gönderdi

07.04.2026 13:15
Kırşehir'de Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu öğrencileri biriktirdikleri harçlıkları Gazze'deki çocuklara gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu öğrencileri, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'deki akranları için anlamlı bir yardım kampanyası düzenledi.

Kampanyada, öğrencilerin biriktirdikleri harçlıkları ile veliler ve öğretmenlerin de katkısıyla 240 bin lira toplandı. Toplanan bağış, Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi'ne teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan zorlukların hafifletilmesine katkı sağlamak amacıyla öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin el ele verdiğini belirtti.

Türk milletinin mazlum coğrafyalarda yaşayanların her zaman yanında olduğunu aktaran Gülşen, şunları kaydetti:

"Toplumsal faydayı önceleyen bir anlayışla hareket edildi. Öğrencilerimiz gerçekten çok kıymetli ve vicdanlı bir davranış sergiledi. Dayanışma ruhuna önemli katkı sağladılar. Gazze ve oradaki Müslümanlar büyük zorluk içinde. Gazze'de neredeyse taş üstünde taş bırakılmadı. O yüzden bir nebze de olsa destekte bulunarak onların yanında olunduğu gösterildi. Emeği geçen ve katkı sunan başta öğrencilerimize, ailelerine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

Kaynak: AA

14:01
13:27
13:25
12:59
12:38
11:57
