Kırşehir'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, milli mücadele günlerinde halkın inancını tazelemek ve mücadele ruhunu güçlendirmek için milli bir marşa ihtiyaç duyulduğunu anımsattı.
Yapılan yarışmaya Akif'in, üzerinde yırtık hırkası olmasına rağmen para karşılığı milli marş yazmayı kabul etmediği için katılmadığını vurgulayan Gülşen, daha sonra ikna edilen Akif'in marşı yazdığı ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan kelimelerin içinde yer aldığını aktardı.
Gülşen, bağımsızlık marşı ve kutlu, veciz sözlerin kabulünün yıl dönümünde, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyen Milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andığını ifade etti.
Ardından öğrenciler tarafından "Akif ve İstikbal" oratoryosu sahnelendi, Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu.
Programa, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, il protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kadın, kocası tarafından kıskançlık ve maddi anlaşmazlık nedeniyle tartışmada öldürüldü. Kocanın emniyetteki ifadesinde, 'Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum, olay günü de arsa satışıyla ilgili kavga ettik' dediği öğrenildi. Cinayet zanlısı koca, adliyeye sevk edilirken gazetecilere 'Pişman değilim' açıklamasında bulundu.
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tören ile kutlandı. Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçe protokolü üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar, ödül töreni ve gösteriler yer aldı.
Niğde'de İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı. Programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi öğrencileri, 12 Mart konulu oratoryo gösterisi sundu ve İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu oynadı. Törene çeşitli yetkililer ve öğrenciler katıldı.
Gazze'ye yaklaşık 200 ton gıda erzağı taşıyacak olan ilk yardım gemisi, Kıbrıs'tan yola çıktı. İsrail saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze'de açlığın önlenmesi için pilot bir proje geliştirilerek yardım götürülmesi kararlaştırıldı. Yardım gemisi, un, pirinç ve protein ürünleri yüklenerek Kıbrıs'taki Larnaka Limanı'ndan hareket etti. Yardım misyonu, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanırken, ABD merkezli World Central Kitchen (KCK) hayır kurumu tarafından organize edildi. Gazze'ye devamlı gıda taşıyacak bir deniz yolu oluşturma amacı güden yardım kuruluşları, Gazze'de malzeme indirme iskelesi oluşturduklarını belirtti. Avrupa Birliği ise Gazze'ye yardımların doğrudan denize açılmasını sağlayacak yeni bir deniz yolunun açılacağını duyurdu. Gazze Şeridi'nde kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 576 bin kişi bulunuyor.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve çeşitli gösteriler ve tiyatrolarla devam etti. Vali Aygöl, küçük yetenekli oyuncuları tebrik etti ve program sonunda sergiyi inceledi.
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