Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 90 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 90 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir\'de Kaçakçılık Operasyonu: 90 Bin Makaron Ele Geçirildi
27.02.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 90 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 90 bin dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan bir hafif ticari araçta arama yapan ekipler, 90 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Kırşehir, Güvenlik, Makaron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 90 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:16
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:23:27. #7.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 90 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.