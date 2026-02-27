Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 90 bin dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan bir hafif ticari araçta arama yapan ekipler, 90 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.O. hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 90 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?