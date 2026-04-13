Kırşehir'de Kayıp Ramazan Karaaslan İçin Arama Çalışmaları 8. Gününde Sürüyor

13.04.2026 15:20
Kırşehir'in Mucur ilçesinde 6 Nisan'da kaybolan Ramazan Karaaslan'ı bulmak için yürütülen arama çalışmalarının 8. gününde ekipler yoğun bir şekilde sahada faaliyet gösteriyor.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 6 Nisan'da kaybolan Ramazan Karaaslan'ı arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor. Yakınları haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve ekipler, Karaaslan'ın en son taksiyle Kesikköprü mevkisine gittiğini tespit etti.

AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilerek arama başlatıldı. Valilik koordinasyonunda, 7 bin 100 dekarlık alanda karadan, havadan ve su altından çok yönlü faaliyetler yürütüldü. Ekipler, yaya arama, dron taramaları, köpekli timler ve su altı personeli ile çalıştı; çevre köylerde anonslar yapıldı ve ihbarlar değerlendirildi.

61 personel, 2 arama köpeği ve 3 dron kullanılarak 2 bin 600 dekar kırsal alan, 20 kilometrelik ırmak kenarı ve 4 bin 500 dekar alan tarandı. 12 Nisan'da 50 personel, 40 kilometre uzunluğunda ve 500 metre genişliğindeki sahada aramalara devam etti, riskli alanlar ayrıntılı incelendi.

Şu ana kadar kesin bir bulguya ulaşılamadı, ancak çalışmalar adli tahkikat, kamera incelemeleri ve yeni veriler doğrultusunda titizlikle sürdürülüyor. Tüm birimler, yeni bilgiler ışığında derhal sahaya hazır durumda bekliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
