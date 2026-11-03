Kırşehir'de köpek dövüştüren 11 kişiye toplam 127 bin 644 lira idari ceza kesildi - Son Dakika
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Kırşehir'de köpek dövüştüren 11 kişiye toplam 127 bin 644 lira idari ceza kesildi

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Kırşehir'in Kesikköprü köyünde dronla tespit edilen köpek dövüşünde 15 kişi suçüstü yakalandı. Bahis oynadığı belirlenen 11 kişiye 127 bin 644 lira idari ceza kesildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken dövüştürülen 2 köpek İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırşehir'de köpek dövüştüren 11 kişiye 127 bin 644 lira ceza yazıldı, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kesikköprü köyü kırsalında köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, dron yardımıyla köpek dövüştürülen alanı tespit ederek 15 kişiyi suçüstü yakaladı.

Köpekleri dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 127 bin 644 lira idari ceza kesildi, 4 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Dövüştürülen 2 köpek ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
Kırşehir3. SayfaGüncelTarımSon Dakika

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