Kırşehir Belediyesi Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri Başlıyor

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyet Gazetesi iş birliği ile gerçekleştirilecek Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri, yazar ve sanatçılara ev sahipliği yapacak.

6 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılışı yapılacak Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri'nin ilk programı saat 14.15'te ressam Nilüfer Atalay'ın "Edebiyatçılarımızdan Portreler" adlı resim sergisinin açılışı olacak.

Resim çalışmalarına 1989 yılından bu yana devam eden ve birçok kişisel sergi açan; Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği ve Sanatçı Kadınlar Derneği üyesi ressam Nilüfer Atalay, Cuma günü saat 14.15'te açılışı yapılacak olan resim sergisinde Adalet Ağaoğlu'ndan Ahmed Arif'e, Attila İlhan'dan Aziz Nesin'e, Can Yücel'den Ceyhun Atuf Kansu'ya, Gülten Akın'dan Nazım Hikmet'e, Oğuz Atay'dan Yaşar Kemal ve Zülfü Livaneli'ye ülkenin yetiştirdiği çok değerli 37 edebiyatçıyı izleyiciler ile buluşturacak.

Serginin ardından Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu "Cumhuriyet'in Cumhuriyet'i", araştırmacı yazar Alper Akçam "Anadolu Rönesansı ve Halk Kültürümüz", ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt "Atatürk Cumhuriyeti'nin Kültür ve Sanat Devrimi", psikolog-eğitimci Üstün Dökmen "İncir Çekirdeği", Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş "Yerel Kalkınmada Kültürel Mirasın Önemi", Cumhuriyet gazetesi yazarları Eren Aysan ve Mahmut Aslan "Bellek ve Adalet: 90'lı Yıllarda Aydın Cinayetleri" konulu söyleşileri ile Kırşehirliler ile buluşacak .

7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00'da başlayacak olan programda sırasıyla öykücü Özcan Karabulut "Dünya Öykü Günü'nün 25'inci Yılında Öykücülüğümüz", ressam-yazar A. Celal Binzet "Atatürk Türkiye'sinde Sanat", eğitmen Erdal Atıcı "Cumhuriyetin Eğitim - Kültür Politikaları" ve gazeteci Yüksel Işık "Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş" konulu söyleşileri ile etkinlikte yer alacak.