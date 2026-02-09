Kırşehir Belediyesi'nin "Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri" Yoğun İlgi Gördü

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyet gazetesi iş birliğiyle düzenlediği " Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri" yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' sözünden hareketle, Kırşehir'in kültür sanat hayatına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da böylesine anlamlı programlarla katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, ADD Genel Başkan Mustafa Hüsnü Bozkurt, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, belediye meclis üyeleri, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla 6-7 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri; Cumhuriyet Sanat Galerisi sanatçılarından Nilüfer Atalay'ın 37 edebiyatçının portrelerinin yer aldığı resim sergisinin açılışı ile başladı.

Ekicioğlu, serginin açılışta yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Kırşehirli sanatseverleri edebiyat ve kültür ekseninde buluşturmayı hedefliyoruz"

"İki gün sürecek etkinlikte bizlerle birlikte olacak olan çok kıymetli edebiyatçı, yazar ve sanatçılarımız edebiyat, kültür politikaları ve yerel miras başlıklarını ele alacaklar ve Kırşehirli sanatseverlerle birlikte olacaklar. Şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz, değerli ressam Nilüfer Atalay'ın Adalet Ağaoğlu'ndan Ahmed Arif'e, Attila İlhan'dan Aziz Nesin'e, Can Yücel'den Ceyhun Atuf Kansu'ya, Gülten Akın'dan Nazım Hikmet'e, Oğuz Atay'dan Yaşar Kemal ve Zülfü Livaneli'ye ülkemizin yetiştirdiği çok değerli 37 edebiyatçımızın resimlerinin yer aldığı sergisi ile birlikte, iki gün sürecek olan bu programda söyleşiler, konuşmalar ve imza buluşmalarıyla, Kırşehirli sanatseverleri edebiyat ve kültür ekseninde buluşturmayı hedefliyoruz."

Biz Kırşehir Belediyesi olarak kültür sanat alanında yapılan tüm çalışmaları önemsiyor ve bu alanda sürekli programları hayata geçiriyoruz. Kültür–Sanat ve Edebiyat Günleri'ndeki programlar kapsamında Cumhuriyet'imizin kültür sanat mirasından eğitim ve kültür politikalarına, yerel kalkınmada kültürel mirasın rolünden bellek-adalet tartışmalarına kadar farklı başlıklarda oturumlar yer alacak.

Söyleşilerin ardından düzenlenecek imza saatleriyle Kırşehirli okurlar, konuk isimlerle doğrudan bir araya gelme imkanı da bulacak. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' sözünden hareketle, Kırşehir'in kültür sanat hayatına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da böylesine anlamlı programlarla katkı sunmaya devam edeceğiz.

Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri kapsamında bizlerle olan, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyet gazetesi ile bugün bizlerle birlikte olan tüm sanatçı, yazar ve edebiyatçılarımıza programa katkılarından dolayı teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

İlk gün açılışı yapılan resim sergisinin ardından Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu "Cumhuriyet'in Cumhuriyet'i", araştırmacı yazar Alper Akçam "Anadolu Rönesansı ve Halk Kültürümüz", ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt "Atatürk Cumhuriyeti'nin Kültür ve Sanat Devrimi", psikolog eğitimci Üstün Dökmen "İncir Çekirdeği", Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş "Yerel Kalkınmada Kültürel Mirasın Önemi", Cumhuriyet gazetesi yazarları Eren Aysan ve Mahmut Aslan "Bellek ve Adalet: 90'lı Yıllarda Aydın Cinayetleri" başlıklı söyleşileri; 7 Şubat 2026 Cumartesi günü ise öykücü Özcan Karabulut "Dünya Öykü Günü'nün 25'inci Yılında Öykücülüğümüz", ressam ve yazar A. Celal Binzet "Atatürk Türkiye'sinde Sanat", eğitmen Erdal Atıcı "Cumhuriyetin Eğitim-Kültür Politikaları" ve gazeteci Yüksel Işık "Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş" konulu söyleşileri ile organizasyona katkı sağladı.