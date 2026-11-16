Kırşehir'de kumar oynanan kahvehanede 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi

Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir kahvehanede denetim yapan ekipler, kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira ceza kesti, 1.600 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle iş yeri sahibi S.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.