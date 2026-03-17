Kırşehir\'de Kumar Oynayanlara Ceza

Kırşehir'de kumar oynayan 8 kişiye toplam 92 bin 832 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynayanların tespiti ve imkan sağlayanların belirlenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mucur ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 5 kişiye 58 bin 20 lira, Kaman'da ise 3 kişiye 34 bin 812 lira olmak üzere toplam 92 bin 832 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen H.D. ile E.U. hakkında ise adli işlem başlatıldı.