Kırşehir'de Kurbanlık Boğa 380 Bin Liraya Satışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de Kurbanlık Boğa 380 Bin Liraya Satışta

25.05.2026 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Hayvan Pazarı'nda, 'Pamuk' adlı 1 tonluk boğa 380 bin lira ile alıcı bekliyor.

KURBAN Bayramı'na 2 gün kala Kırşehir Hayvan Pazarı'nda satış hareketliliği sürüyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen kurbanlıklar alıcılarını beklerken, pazarın en dikkat çeken kurbanlığı ise 'Pamuk' isimli 1 tonluk boğa 380 bin liradan alıcı bekliyor.

Kırşehir'de, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Hayvan pazarının en dikkat çeken kurbanlığı 'Pamuk' isimli 1 tonluk boğa ise alıcısını bekliyor. Besici Abdullah Köksal, boğayı kendi elleriyle büyüttüğünü belirterek, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Şu anda pazarın şampiyonu bu ağamız. Bir tonun üzerinde. Pazarda bunun emsali yok. İki yaşında. İsmi Pamuk. Kendi ellerimizle çocuk gibi büyüttük. Fiyatı 380 bin lira. Araba fiyatına bir tosun. Aşiret paketiö diye konuştu.

Besici Asım Bıyıklı ise satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Hayvanlarımız Çağayzı Köyü'nden geliyor. Yaklaşık 6-7 ay merada yayıldılar. İki yıllık emeğin sonucu bunlar. Hayvanımız yaklaşık 750 kilo geliyor. Bu hayvandan 370-380 kilo et çıkar. İstediğimiz fiyat 275 bin lira. Dün pazara geldik. 15 hayvanımız vardı, şu an 7-8 hayvanımız kaldı dedi.

Haber-Kamera: Fahrettin Toker/KIRŞEHİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kırşehir, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Kurbanlık Boğa 380 Bin Liraya Satışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

23:35
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den dev talip
Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip
23:25
Fenerbahçe takımdan gönderdi Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:55
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 23:44:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kurbanlık Boğa 380 Bin Liraya Satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.