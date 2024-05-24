Kırşehir'de 'Mobil Göç Noktası' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de 'Mobil Göç Noktası' Uygulaması Başlatıldı

Kırşehir\'de \'Mobil Göç Noktası\' Uygulaması Başlatıldı

Kırşehir'de İçişleri Bakanlığı tarafından düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele kapsamında 'Mobil Göç Noktası' uygulaması başlatıldı. Uygulama sayesinde kimlik kontrolleri yapılan yabancıların düzensiz göçmen olup olmadığı hızlıca tespit edilerek gerekli işlemler yapılmaktadır.

24.05.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de "Mobil Göç Noktası" uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının temel hedeflerinden birinin de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda düzensiz göçle mücadele, ülkede bulunan turistleri ve yasal kalışı bulunan yabancıları tedirgin etmeden, insani değerlere uygun olarak yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "Mobil Göç Noktası" uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

19 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'da hizmete alınan "Mobil Göç Noktası"nın, 23 Mayıs 2024 tarihi itibariyle Kırşehir'de de faaliyete geçtiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Güvenlik birimlerimiz tarafından kimlik kontrolleri yapılan yabancılardan kimliğini ibraz edemeyenler 'Mobil Göç Noktası' araçlarına davet edilerek hem parmak izi sorgulaması yapılmakta hem de 'GöçNet' veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanmaktadır. Böylece düzensiz göçmen olup olmadığının tespiti hızlıca yapılmakta ve düzensiz göçmen olduğu tespit edilenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmektedir. Kırşehir Valiliği olarak ilimizde bulunan yabancıların kanunlara uygun şekilde hareket etmelerine yönelik çalışmalarımız ve düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kırşehir, Göçmen, Güvenlik, Göçmenler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Mobil Göç Noktası' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
14:54 MİT’ten Hakurk’a nokta operasyon Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
13:02 Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar
12:49 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 16:03:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 'Mobil Göç Noktası' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement