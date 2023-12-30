 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir'de Öğrenciler Yüzme, Müzik ve Robotik Kodlama Eğitimi Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Öğrenciler Yüzme, Müzik ve Robotik Kodlama Eğitimi Alıyor

Kırşehir'de gençlik ve spor il müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlenen proje kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, Cacabey Gençlik Merkezi'nde yüzme, müzik ve robotik kodlama eğitimi alıyor. Öğrenciler, yüzme sporuyla buluşurken aynı zamanda robotik kodlama becerilerini de geliştiriyor. Proje, Kırşehir'deki tüm okulları kapsamayı hedefliyor ve çocukların mutluluğunu ve öz güven kazanmalarını amaçlıyor.

Kırşehir\'de Öğrenciler Yüzme, Müzik ve Robotik Kodlama Eğitimi Alıyor
30.12.2023 - 11:40,
Abone Ol

Kırşehir'de ilk ve ortaokul öğrencileri, bir yandan yüzme ve müzik eğitimi alırken, bir yandan da robotik kodlamayı öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde servislerle okullarından alınan öğrenciler, Cacabey Gençlik Merkezi'ne getirilerek yüzme, müzik ve robotik kodlama eğitimi alıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, çocukları yüzme sporuyla buluşturup aynı zamanda robotik kodlamayla küçük yaşta edinimlerini çoğaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Şahin, "Bir sınıf havuza gelirken, aynı okuldan diğer sınıf da yine merkezimizde robotik kodlama, hayal kütüphanesi, deneyap atölyelerinde kendilerini geliştirip, resim ve müzikte uzmanlar nezaretinde eğitim alıyor. Yüzmeden çıkan çocuğumuz robotik kodlamaya, diğer kurslardan çıkanlar yüzmeye katılarak, o günü dolu ve mutlu şekilde tamamlıyor. Çocuklarımızı erken yaşta sportif, kültürel, bilimsel tekniklerle donatılmış etkinliklerle motive ediyoruz." diye konuştu.

Şahin, 2 ilkokul ve bir ortaokulda uygulamanın sürdüğünü, Kırşehir'deki tüm okulları projeye dahil etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de çocukların mutluluğunu ve öz güven kazanmalarını hedeflediklerini, Kırşehir'de sportif alanlardan faydalanamayan, bu alanlara girmemiş çocuk kalmayana kadar uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Gülşen, "Kırşehir'de özel bir çalışma, çocuklarımızın mutluluğunu öncelediğimiz bir proje. Bunu giderek artıracağız. Kırşehir'de jimnastik, yüzme, robotik kodlama bilen, müzikle resimle hemhal olan, hangi alana ilgisi varsa onunla ilgili çalışma yapabilen bir nesil yetiştirme hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki kurslara katılan Prof. Dr. Erol Güngör İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Irmak Ada Çalış, "Yüzme kursunda eğlendik, çok güzeldi. Bir daha gelmek istiyorum. Şimdi yüzme kursundan çıktık, robotları izleyeceğiz. İlk kez geldim çok mutlu oldum." dedi.

Birinci sınıf öğrencisi Ömer Yahya Altan da robotlarda oynamayı sevdiğini anlatarak, "Robotları inceledik, güzeldi. Robotları izledik, çok sevdim. Yaz tatilinde de bu kurslara katılmak isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırşehir, Gençlik, Kültür, Müzik, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Öğrenciler Yüzme, Müzik ve Robotik Kodlama Eğitimi Alıyor - Son Dakika


12:20
Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu

Son Dakika
12:20 Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:32:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Öğrenciler Yüzme, Müzik ve Robotik Kodlama Eğitimi Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement