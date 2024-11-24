Kırşehir\'de Öğretmenler Günü Töreni

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Kırşehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı sinevizyon gösteriminin ardından aday ve emekli öğretmenler konuşma yaptı.

Vali Murat Sefa Demiryürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumun geleceğini inşa eden bir meslek olduğunu belirtti.

?Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözünü hatırlatan Demiryürek, "Sizlerin sabrı, fedakarlığı ve azmi, ülkemizi daha ileriye taşıyacak gençlerin yetişmesinde en önemli rolü oynuyor. Bugün hangi konumda olursak olalım her birimiz üzerimizde hakkı olan öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'in de konuşma yaptığı programda, kentteki öğretmenlerin oluşturduğu koro, konser verdi.

Programda, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim edilirken aday öğretmenler yemin etti.