Kırşehir Belediyesi Okuyorum Kitap Topluluğu, "Semerkant" Adlı Romanı Değerlendirecek

Kırşehir Belediyesi OkuYorum Kitap Topluluğu, her ay farklı bir yazarın eserini değerlendiriyor. Haziran 2023'ten bu yana düzenli olarak bir araya gelen topluluk, son buluşmasında Orhan Kemal'in "El Kızı" adlı romanını inceleyecek. Topluluk, bir sonraki etkinliğini 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 19.00'da Ahi Evran Külliyesi Akustikhane'de gerçekleştirecek. Etkinlikte Amin Maalouf'un "Semerkant" adlı romanı ele alınacak.

"Semerkant", Ömer Hayyam'ın Rubaiyat'ı etrafında şekillenen ve farklı dönemleri konu alan bir anlatı sunuyor. Roman, 11'inci yüzyılda Semerkant'ta başlayan ve 20'nci yüzyılın başlarına uzanan bir hikayeyi ele alıyor."