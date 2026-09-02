Kırşehir'de otluk alanda ateş yakıp yangın çıkaran şüpheli kameralardan yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de otluk alanda ateş yakıp yangın çıkaran şüpheli kameralardan yakalandı

Kırşehir\'de otluk alanda ateş yakıp yangın çıkaran şüpheli kameralardan yakalandı
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Kırşehir'de boş arazide ateş yakarak yangın çıkaran ve söndürme çalışmalarını izledikten sonra taksiyle kaçan Z.D., güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR'de boş arazide ateş yakıp çıkardığı yangının söndürülme çalışmalarını izledikten sonra taksiye binerek ayrılan Z.D., güvenlik kamerasıyla tespit edilerek yakalandı.

Nasuhdede Mahallesi'ndeki otluk alanda dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan bazı araçlara da yaklaşan alevler ekiplerin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Yangına ilişkin başlatılan inceleme kapsamında çevredeki güvenlik kameraları kontrol edildi. Görüntülerde bir kişinin ateş yakarak yangın çıkardığı ve alevleri izlediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını da izleyen şüphelinin daha sonra çağırdığı taksi ile uzaklaştığı tespit edildi. Çalışmada yangını çıkaran kişinin Z.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Z.D. hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de otluk alanda ateş yakıp yangın çıkaran şüpheli kameralardan yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de otluk alanda ateş yakıp yangın çıkaran şüpheli kameralardan yakalandı - Son Dakika
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