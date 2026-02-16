Kırşehir\'de Otobüste 528 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kırşehir'de bir otobüste 528 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 528 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
