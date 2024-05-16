Kırşehir'de özel bireyler bir günlük asker olup yemin etti - Son Dakika
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Kırşehir'de özel bireyler bir günlük asker olup yemin etti

Kırşehir\'de özel bireyler bir günlük asker olup yemin etti

Kırşehir'de özel bireyler, Askeri Gazinoda düzenlenen yemin töreninde bir günlüğüne askerlik görevini yapmanın mutluluğunu yaşadı. Vali ve protokol üyeleri tarafından teskere verilen bireyler, askerlik görevinin kutsallığına inandıklarını ve bu deneyimi yaşamanın önemini vurguladı.

16.05.2024 21:30
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Kırşehir'de özel bireyler bir günlük asker olup yemin etti

KIRŞEHİR - Kırşehir'de özel bireyler 1 günlüğüne askerlik yaptı.

Özel durumları olan bireyler Kırşehir'de Askeri Gazinoda düzenlenen yemin töreninde bir günlüğüne de olsa askerlik görevini yapmanın mutluluğunu yaşadı. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, askerlik görevinin kutsallığına inandıklarını ve bir günlüğüne de asker olmanın özel bireyler için yerinin büyük olduğunu söyledi. İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ise 2024 Yılı Temsili Askerlik Uygulaması içerisinde silah altına alınmayan vatandaşların hak ve ödevlerini 1 gün de olsa yerine getirmek isteyenler için yapıldığını belirtti. Yemin Töreni, Vali ve beraberindeki protokolün özel bireylere teskere vermesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de özel bireyler bir günlük asker olup yemin etti - Son Dakika

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