Kırşehir'de Polis Ekipleri Kuyumcuları Dolandırıcılığa Karşı Uyardı - Son Dakika
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Kırşehir'de Polis Ekipleri Kuyumcuları Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Kırşehir\'de Polis Ekipleri Kuyumcuları Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Kırşehir'de polis ekipleri, imitasyon ve ayarı düşürülmüş ziynet eşyaları ile dolandırıcılığa karşı kuyumcuları uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren kuyumcu ve sarrafları ziyaret ederek, dolandırıcılık olayları konusunda bilgilendirdi. Kırşehir Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ali Koca, polis ekiplerine teşekkür ederek, polisle iş birliği içinde WhatsApp grubundan dernek üyelerini sık sık uyardıklarını söyledi.

22.02.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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Kırşehir'de polis ekipleri, imitasyon ve ayarı düşürülmüş ziynet eşyaları ile dolandırıcılığa karşı kuyumcuları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren kuyumcu ve sarrafları ziyaret ederek, dolandırıcılık olayları konusunda bilgilendirdi.

Kırşehir Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ali Koca, polis ekiplerine teşekkür ederek, polisle iş birliği içinde WhatsApp grubundan dernek üyelerini sık sık uyardıklarını söyledi.

Zaman zaman sahte ziynet eşyaları ile karşılaştıklarını aktaran Koca, esnafın daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Kuyumcu Bora Yılmaz da şehir dışından genellikle imitasyon ve ayarı ile oynanmış altın getirildiğini anlatarak, "Kuyumcu arkadaşlarımızı dolandırmayı amaçlıyorlar. Arkadaşlarımız daha dikkatli olsun, tanıdık kişilerle iş yapsın. Polis arkadaşlar bizi uyarıyor ama herkes temkinli olmalı." dedi.

Sarraf Ramazan Arslan da "Şüphelendiğimiz kişilerden ürün almamaya çalışıyoruz, hemen 112'yi arıyoruz. Gelen memur arkadaşlarımız da gerekli işlemleri yapıyor." sözlerini kullandı.

Altın almaya gelenlerden bazılarının nakit para vermek yerine "IBAN'a atıyorum" dediğini belirten Arslan, "Müşteri, 'IBAN'a gönderdim' dedi, altını alıp gitti, parayı göndermemiş, dükkandan çıkınca para transferini iptal etmiş." diye konuştu.

Sarraf Mustafa Oruç da "Sivil polisler gelerek bize dolandırıcılık olaylarını anlattı. Bir şüphelinin fotoğrafını gösterdiler. Kuyumcu bir arkadaşımıza denk gelmiş, onlar da polisi arayıp, şüpheliyi yakalatmış." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ali Koca, Kırşehir, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Polis Ekipleri Kuyumcuları Dolandırıcılığa Karşı Uyardı - Son Dakika

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