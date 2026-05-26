Kırşehir\'de Polisten Hayvan Satıcılarına Sahte Para Uyarısı

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini gezen polis ekipleri, besicileri sahte paraya karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nda satıcılarla görüşerek gerçek ve sahte para arasındaki farkı anlattı.

Satıcılardan dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmalarını isteyen ekipler, konuya ilişkin broşür de dağıttı.

Ekipler, dolandırıcılık, hırsızlık ve diğer olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verdi.

Şüpheli durumlarda, vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.

Ekiplerin çalışmalarının bayram süresince devam edeceği belirtildi.