Kırşehir\'de Polisten Patlayıcı Denetimi

Kırşehir'de polis, kimyasal tepkimeler aracılığıyla patlayıcı, ısı, ses, duman, ışık oluşturan maddelere yönelik iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "piroteknik" madde olarak bilinen kimyasal tepkimeler aracılığıyla patlayıcı, ısı, ses, duman, ışık oluşturan maddeleri satan iş yerlerini denetledi.

Rastgele havaya ateş edilmesini engellemek, insanların mağdur olmalarının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmada, Cacabey Meydanı, Eski Ankara Caddesi, Müftülük bölgesi, yeraltı çarşısı ve uzun çarşı bölgelerinde patlayıcı madde satışı gerçekleştiren iş yerleri incelendi.

Ekipler, esnafı izinsiz ve yetkisiz olarak sis bombası, meşale, volkan, torpil, maytap gibi malzemeleri satmamaları konusunda uyardı.

Son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları benzeri olumsuz durumların kentte yaşanmaması için de gerekli bilgilendirmeler yapıldı.