Kırşehir\'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kırşehir'de 2 ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 28 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yapılar aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 28 fişek ele geçirildi.
Yürütülen faaliyetlerde, 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
