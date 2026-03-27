Kırşehir'de Rus kadın, Müslüman oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de Rus kadın, Müslüman oldu

27.03.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Julia Hektepoba, Kırşehir'de düzenlenen merasimle Müslüman olup 'Elif' ismini aldı.

Kırşehir'de yaşayan Rus kadın Julia Hektepoba, Müslüman olarak "Elif" ismini aldı.

Kentte bir süredir İslam dinini araştıran ve ardından Müslüman olmaya karar veren Hektepoba için İl Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin ve şahitlerin katıldığı merasim, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Julia Hektepoba'ya İslam'ın temel inanç esasları hakkında bilgilendirme yapıldı ve ihtida sürecine dair açıklamalarda bulunuldu.

Ardından Hektepoba, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Elif" ismini aldı.

İhtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim meali ve temel dini bilgilerin yer aldığı çeşitli kitaplar hediye edilen Elif, Türk eşi ve ailesinin sergilediği İslami değerlerden, aile bağlarından ve samimi yaşamlarından derinden etkilendiğini belirtti.

İslam dininin huzur verici yapısı ve buna duyduğu hayranlığını ifade eden Elif, aldığı karardan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Müftü Tekin ise Julia'nın hür iradesiyle İslam'ı seçerek "Elif" ismini aldığını kaydetti.

İslam'ın barış, esenlik ve samimiyet dini olduğunu vurgulayan Tekin, "Müslümanlık, sadece bir isim değişikliği değil, aynı zamanda tertemiz bir sayfayla hayata yeniden başlamaktır. Kardeşimizin eşi ve ailesi vesilesiyle İslam'ın güzelliklerine şahitlik etmesi, dinimizin örnek ahlakının en güzel yansımasıdır. Kendisini tebrik ediyor, yeni hayatında Rabbimizden muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, yapılan duaların ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: AA

Kırşehir, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.