Kırşehir\'de Sağanak ve Sel Zararları

Kırşehir'de kent merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklarda bu birikintileri oluştu, bazı depoları su bastı.

Boztepe, Mucur ve Kaman ilçelerinde ise sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Boztepe'de sağanağın etkili olduğu bölgelerde inceleme yaptı.

Vatandaşlardan bilgi alan Ünsal, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İl Genel Meclis Başkanı Ozan ise dün geceden itibaren İl Özel İdaresi ekiplerinin su tahliyeleri, kanalizasyonlar, giderler ve menfezlerin temizlenmesi, trafikte ve ulaşımda sorun yaşanmaması için yoğun şekilde bölgede çalıştığını ifade etti.