Kırşehir'de Sağanak ve Sel Zararları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de Sağanak ve Sel Zararları

Kırşehir\'de Sağanak ve Sel Zararları

Kırşehir'de etkili olan sağanak sonucunda cadde ve tarım arazileri zarar gördü.

03.05.2025 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de kent merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklarda bu birikintileri oluştu, bazı depoları su bastı.

Boztepe, Mucur ve Kaman ilçelerinde ise sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Boztepe'de sağanağın etkili olduğu bölgelerde inceleme yaptı.

Vatandaşlardan bilgi alan Ünsal, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İl Genel Meclis Başkanı Ozan ise dün geceden itibaren İl Özel İdaresi ekiplerinin su tahliyeleri, kanalizasyonlar, giderler ve menfezlerin temizlenmesi, trafikte ve ulaşımda sorun yaşanmaması için yoğun şekilde bölgede çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Meclis Başkanı, Hava Durumu, İnceleme, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Sağanak ve Sel Zararları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:55:05. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Sağanak ve Sel Zararları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.