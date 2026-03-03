Kırşehir\'de Sahte Alkol Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Mucur ilçesi yakınlarında 2 farklı adreste yapılan aramada, 20 litre etil alkol ele geçirdi.

Şüpheli Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.